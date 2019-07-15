Ексфутболіст "Динамо" звинуватив Путіна у брехні

Ексгравець київського "Динамо" й італійського "Мілана" Каха Каладзе звинуватив президента Росії Володимира Путіна у брехні, коли той стверджував, що 100 років тому саме Грузія намагалася окупувати Абхазію.

"Це не перший випадок, коли ця людина робить такі заяви і надає населенню неправдиву інформацію. Ми дуже добре знаємо і нашу історію, і всі історичні факти, які відбувалися протягом століть", – цитує нинішнього мера Тбілісі dw.com.

Каха Каладзе в 2017 році обраний мером Тбілісі

Каха Каладзе зазначив, що Путін проводить свою політику й перекручує факти з урахуванням власних інтересів.

"Ми повинні пояснити нашим дітям, нашому майбутньому поколінню, що і як було насправді, це важливо. Зрозуміло, на це з нашого боку повинні бути не тільки заяви, а заяви й дії, – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін став посміховиськом у мережі під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі.

Путін, у команді якого грав також міністр оборони Сергій Шойгу, закинув десять шайб у ворота противника (14:7). Відео з гри опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов у Twitter.

Водночас користувачі мережі розгледіли, як суперники Путіна піддавалися йому. Особливо, за їхніми словами, відзначився воротар.

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