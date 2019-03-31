Екс-футболіст "Динамо" забив фантастичний гол у чемпіонаті України

Екс-футболіст молодіжної та юнацької збірних України Володимир Лисенко відзначився неймовірним ударом в матчі Першої ліги чемпіонату України.

Володимир Лисенко ФК Динамо

30-річний нападник "Колоса" з Ковалівки (Київська область) добув для своєї команди перемогу над краматорським "Авангардом" (1:0).

На 85-й хвилині матчу киянин взяв ініціативу на себе, обіграв декількох захисників і найпотужнішим пострілом метрів з 20 в дев'ятку залишив голкіпера не при справах.

У турнірній таблиці "Колос" ділить друге місце з харківським "Металістом 1925". У обох команд по 38 очок, у колективу з Ковалівки є гра в запасі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що інший нападник "Колоса" Юрій Соломка відзначився шедевральним ударом в поєдинку проти київського "Оболонь-Бровара". На 64-й хвилині футболіст гостей застав голкіпера суперника зненацька хитрим ударом з 20 метрів.

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