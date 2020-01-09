Ексфутболіст "Динамо" влаштував бійку на турнірі з футзалу

Ексфутболіст київського "Динамо" і збірної України Тарас Михалик став ініціатором бійки на турнірі з футзалу "Різдвяна коляда", який проходив в Луцьку.
Тарас Михалик
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У півфінальному матчі "Прип'ять" з Любешова, за яку грав Михалик, зустрічалася з "Іквою" з Млинова. 36-річний ексдинамівець після серії фолів гравців "Ікви" ініціював бійку на паркеті, за що був вилучений, повідомляє "Трибуна".
Відео інциденту (Тарас Михалик – в червоній формі під 23-м ігровим номером):
Незважаючи на вилучення Михалика, "Прип'ять" перемогла з рахунком 3:1, а в фіналі (без дискваліфікованого ексфутболіста збірної України) обіграла "Духче" і стала переможцем турніру вдруге поспіль.
Відзначимо, команда Михалика виступала в ігровій формі московського "Локомотива", за який раніше грав Тарас, з логотипом "Російської залізниці".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легенда "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський відверто розповів про бійку з Євгеном Хачеріді.
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