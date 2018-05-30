Екс-футболіст "Динамо" побував на російській військовій базі в Сирії

Зоряні російські футболісти різних років побували на військовій базі РФ в Сирії. Серед них і екс-нападник київського "Динамо" Сергій Юран. Компанію йому склали Євген Алдонін, Роман Павлюченко і Дмитро Ананко.

"Я в Сирії в перший раз. В основному все з новин дивилися. Звичайно, переживали за хлопців. І побувати тут, звичайно, велике щастя. Надійшла пропозиція - я навіть не роздумував", - наводить слова колишнього нападника "Динамо" Сергій Юрана RT .

Після екскурсії ветерани зіграли з військовослужбовцями два матчі: на території пункту матеріально-технічного забезпечення Тартус і авіабази Хмеймім. Перший військові програли з рахунком 3:1, другий завершився внічию 5:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець збірної Росії Роман Павлюченко виклав фото з бази в Instgram, але пізніше пост був видалений.