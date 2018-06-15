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Єгипет - Уругвай: огляд матчу ЧС-2018

1.3тЧитати новину російською

Збірна Уругваю в першому матчі групового турніру чемпіонату світу 2018 року драматично обіграла команду Єгипту. Поєдинок проходив на стадіоні "Єкатеринбург Арена" і завершився з мінімальним рахунком на користь латиноамериканців - 1:0.

Єгипет вийшов на гру без своєї зірки Мохаммеда Салаха. Незважаючи на це, Уругвай зміг здобути перемогу лише на передостанній хвилині основного часу зусиллями Хіменеса.

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Вашій увазі відео найцікавіших моментів гри.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Єгипет - Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - 90 Хіменес.
Єгипет - Ель-Шенаві, Фатхі, Габр, Хегазі, Абдель-Шафи, Ель-Ненни, Хамед (Морсі, 50), Уарда (Собхі, 82), Ель-Саїд, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).
Уругвай - Муслера, Варела, Хіменес, Годін, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весіно (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаета (Родрігес, 59), Суарес, Кавані.
Попередження: Морсі (90), Хегазі (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Єгипет - Уругвай загнобити в мережі через ганебної відвідуваності.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяЄкатеринбург
Об'єкти
збірна Уругваю з футболузбірна Єгипту з футболу
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