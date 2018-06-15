Єгипет - Уругвай: огляд матчу ЧС-2018

Збірна Уругваю в першому матчі групового турніру чемпіонату світу 2018 року драматично обіграла команду Єгипту. Поєдинок проходив на стадіоні "Єкатеринбург Арена" і завершився з мінімальним рахунком на користь латиноамериканців - 1:0.

Єгипет вийшов на гру без своєї зірки Мохаммеда Салаха. Незважаючи на це, Уругвай зміг здобути перемогу лише на передостанній хвилині основного часу зусиллями Хіменеса.

Вашій увазі відео найцікавіших моментів гри.

ЧС-2018. Група В. 1-й тур

Єгипет - Уругвай 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 90 Хіменес.

Єгипет - Ель-Шенаві, Фатхі, Габр, Хегазі, Абдель-Шафи, Ель-Ненни, Хамед (Морсі, 50), Уарда (Собхі, 82), Ель-Саїд, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай - Муслера, Варела, Хіменес, Годін, Касерес, Нандес (Санчес, 58), Весіно (Торрейра, 87), Бентанкур, де Арраскаета (Родрігес, 59), Суарес, Кавані.

Попередження: Морсі (90), Хегазі (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Єгипет - Уругвай загнобити в мережі через ганебної відвідуваності.