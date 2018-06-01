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Борислав Береза
Борислав Береза
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Едете в Россию на ЧМ по футболу и вас арестовали? Крепитесь и терпите

4.2тЧитати новину російською

14 июня 2018 года в России начнется Чемпионат Мира по футболу. Я знаю, что некоторые наши сограждане настолько беспечны или глупы, что купили билеты и планируют поехать на этот Чемпионат. И война с Мордором или то, что украинцев регулярно хватают и кидают в тюрьмы ФСБ, по выдуманным причинам, этих сограждан не остановливает. Хочется всем им пожелать вернуться домой целыми, невредимыми и вовремя. Все же они наши сограждане. Хотя это может получиться не у всех.

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Кого-то из них могут схватить, обвинить в терроризме и посадят в камеру, кого-то обвинят в еще какой-то чуши и тоже посадят в камеру. Камера будет значительно менее комфортной, чем гостиничный номер, а сотрудники ФСБ, которые будут проводить допрос, будут значительно менее корректны, чем обслуживающий персонал в Макдональдсе. Но это будет результат выбора тех, кто посчитал, что его не заденет и поедет в Россию. В любом случае мы будем делать все возможное для того, чтобы вытащить их из российских застенков. Они же наши сограждане. Не самые умные, но наши. Не знаю, как быстро это получится, но будем стараться. Кого-то вытащим через год или три, кого-то через пять. А кто-то может просто не выжить в российской тюрьме.

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Поэтому если вы едете в Россию на ЧМ по футболу и вас вдруг схватили, арестовали и обвинили в том, что вы член Правого сектора и лично хотели нагадить на голову Путина, то крепитесь и терпите. Ведь это будет последствия вашего осознанного решения ехать в Россию. И ФСБ безразличны ваши взгляды, симпатии и антипатии. Им нужен обменный фонд. А если обменный фонд сам к ним едет, то это уже проблемы тех, кто так делает.

Я вас предупредил. И не говорите потом, что не думали о том, что это может вас затронуть. Думать надо всегда. И еще не поздно это сделать.

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
пущай едут,если и повяжут не велика потеря,одними д...лбоебами меньше станет.
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