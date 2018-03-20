Є проблеми: в мережі показали, як зараз в Росії виглядають стадіони ЧС-2018 - фотофакт

Блогери популярного російського видання sports.ru зібрали фотографії з усіх стадіонах Росії, де цього літа пройде чемпіонат світу з футболу.
Багато вже готові до Мундіалю, але на деяких існують реальні проблеми.
Нижній Новгород
РІА Новини
У Нижньому Новгороді основні роботи завершили до 15 лютого. А деталі потрібно доробити до 15 квітня, коли "Нижній Новгород" зіграє з "Зенітом-2".
Самара-Арена
РІА Новини
Одна з найбільш проблемних арен. 7 березня про неї згадав навіть Володимир Путін, який доручив губернатору області "надолужити відставання". Відомо, що там вже є відеотабло, але роботи багато. У будівельників є менше місяця.
Фішт
РІА Новини
Щоб підготувати "Фішт" до чемпіонату світу, знадобився додатковий мільярд рублів. Зараз там повинно бути все ідеально.
Стадіон "Ростов"
РІА Новини
Стадіон "Ростов" вже ввели в експлуатацію, в ФІФА його назвали відмінним, тому що місця розташовані близько до поля. 15 квітня "Ростов" там зіграє проти СКА.
Мордовія Арена
РІА Новини
З "Мордовія-Арени" до 6 березня ще не прибрали висотні крани. Три тижні тому в Саранську закінчили монтаж крісел. Тестову гру проведуть 21 квітня. У зоні "Урал-Поволжя" другого дивізіону "Мордовія" зіграє з "Зеніт-Іжевському".
Єкатеринбург Арена
РІА Новини
"Єкатеринбург-Арену" здали в експлуатацію в кінці лютого, в березні там побували інспектори ФІФА і залишилися задоволені. Перший тестовий матч повинні зіграти 1 квітня. І головне тут - відгуки людей, які будуть сидіти на крайніх секторах цих помаранчевих трибун.
Зеніт Арена
РІА Новини
Єдиний стадіон, який може прийняти ЧС-2018 навіть взимку в страшні морози. На "Зеніт-Арені" завжди +20.
відкриття Арена
РІА Новини
"Відкриття-Арена" до ЧС-2018 готова вже давно.
Казань Арена
РІА Новини
На "Казань-Арені" поки жахливий газон і непродумана пропускна система. Газон міняти не будуть, але обіцяють, що до літа він стане набагато краще.
стадіон Волгоград
РІА Новини
Термін здачі стадіону в Волгограді теж переносили, а зараз будівельники поскаржилися, що їм не заплатили за грудень. Оголошено страйк, але роботи потрібно завершити до 21 квітня. Іншого виходу немає.
стадіон Калиниград
РІА Новини
Найближчі перспективи калінінградської арени - в одному туманному кадрі. Навколо арени в лютому просідав грунт. У керівництві області запевняють, що зараз вже нічого не просідає. "Балтика" на цьому стадіоні 22 березня мала зіграти з "Шальке", але гру перенесли. Формально через мороз.
Лужники
РІА Новини
У листопаді в "Лужники" взяли матч Росія - Аргентина , і це був організаційний провал . У п'ятницю друга спроба - приїжджає Бразилія.
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