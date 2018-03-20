Є проблеми: в мережі показали, як зараз в Росії виглядають стадіони ЧС-2018 - фотофакт

Блогери популярного російського видання sports.ru зібрали фотографії з усіх стадіонах Росії, де цього літа пройде чемпіонат світу з футболу.

Багато вже готові до Мундіалю, але на деяких існують реальні проблеми.

Нижній Новгород РІА Новини

У Нижньому Новгороді основні роботи завершили до 15 лютого. А деталі потрібно доробити до 15 квітня, коли "Нижній Новгород" зіграє з "Зенітом-2".

Самара-Арена РІА Новини

Одна з найбільш проблемних арен. 7 березня про неї згадав навіть Володимир Путін, який доручив губернатору області "надолужити відставання". Відомо, що там вже є відеотабло, але роботи багато. У будівельників є менше місяця.

Фішт РІА Новини

Щоб підготувати "Фішт" до чемпіонату світу, знадобився додатковий мільярд рублів. Зараз там повинно бути все ідеально.

Стадіон "Ростов" РІА Новини

Стадіон "Ростов" вже ввели в експлуатацію, в ФІФА його назвали відмінним, тому що місця розташовані близько до поля. 15 квітня "Ростов" там зіграє проти СКА.

Мордовія Арена РІА Новини

З "Мордовія-Арени" до 6 березня ще не прибрали висотні крани. Три тижні тому в Саранську закінчили монтаж крісел. Тестову гру проведуть 21 квітня. У зоні "Урал-Поволжя" другого дивізіону "Мордовія" зіграє з "Зеніт-Іжевському".

Єкатеринбург Арена РІА Новини

"Єкатеринбург-Арену" здали в експлуатацію в кінці лютого, в березні там побували інспектори ФІФА і залишилися задоволені. Перший тестовий матч повинні зіграти 1 квітня. І головне тут - відгуки людей, які будуть сидіти на крайніх секторах цих помаранчевих трибун.

Зеніт Арена РІА Новини

Єдиний стадіон, який може прийняти ЧС-2018 навіть взимку в страшні морози. На "Зеніт-Арені" завжди +20.

відкриття Арена РІА Новини

"Відкриття-Арена" до ЧС-2018 готова вже давно.

Казань Арена РІА Новини

На "Казань-Арені" поки жахливий газон і непродумана пропускна система. Газон міняти не будуть, але обіцяють, що до літа він стане набагато краще.

стадіон Волгоград РІА Новини

Термін здачі стадіону в Волгограді теж переносили, а зараз будівельники поскаржилися, що їм не заплатили за грудень. Оголошено страйк, але роботи потрібно завершити до 21 квітня. Іншого виходу немає.

стадіон Калиниград РІА Новини

Найближчі перспективи калінінградської арени - в одному туманному кадрі. Навколо арени в лютому просідав грунт. У керівництві області запевняють, що зараз вже нічого не просідає. "Балтика" на цьому стадіоні 22 березня мала зіграти з "Шальке", але гру перенесли. Формально через мороз.

Лужники РІА Новини

У листопаді в "Лужники" взяли матч Росія - Аргентина , і це був організаційний провал . У п'ятницю друга спроба - приїжджає Бразилія.