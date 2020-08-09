Два футболіста "Динамо" заразилися COVID-19

У форварда київського "Динамо" Назарія Русина та його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха діагностовано COVID-19, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Після того як у Русина були виявлені симптоми коронавiрусної інфекції, йому був оперативно зроблений відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і Вантуха.

Назарій Русин і Роман Вантух

Після цього всім гравцям "Динамо" в екстреному порядку були проведені ПЦР-тести на коронавірус. Всі інші результати виявилися негативними.

Назарій і Роман ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес "Динамо" триває в штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Всі гравці цієї вікової групи "Динамо" відправлені на двотижневий карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня лікар збірної України з футболу і футбольного клубу "Металіст-1925" Антон Худаєв помер від коронавiрусу.

Доктор помер від зупинки серця у віці 48 років.