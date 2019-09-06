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8 вересня • оновлено в 11:24
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"Дуже важко": Шевченко зробив відверте зізнання

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що йому важко визначитися із заявкою на матч відбору Євро-2020 із Литвою.

За словами наставника "жовто-синіх", йому доведеться "відчепити" від гри одного футболіста.

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Литва – Україна: прогноз на матч відбору Євро-2020

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

ФФУ

"Після вечірнього тренування ми з цим питанням визначимося. Як би не було важко, треба робити цей крок. З такою віддачею, яку показують хлопці, дуже важко вибрати когось одного і сказати йому, що він не буде готуватися до гри. Але треба це робити. Всі хлопці розуміють, які завдання ми вирішуємо. Як би не було важко, це треба прийняти", – цитує Шевченка "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко відпустив Євгена Коноплянку з розташування збірної в нову команду.

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Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Особа
Андрій Шевченко
Тег
збірна України з футболу
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