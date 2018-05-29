Дурне рішення: ще одна країна виступила проти ЧС-2018 в Росії

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс піддав критиці рішення провести ЧС-2018 в Росії.

"Дурне рішення провести чемпіонат світу в Росії. Це не дуже добре, тому що в цій країні все пов'язано з політикою. Спорт, культуру роблять центром уваги, і це дуже добре для пропаганди. Не думаю, що бойкот чемпіонату світу - 2018 буде організованим політичним жестом або чимось на зразок того, але сподіваюся, що це рішення буде більш-менш координованим. Але такі речі важко обговорювати, тому що не всі поділяють цю точку зору", - цитує Лінкявічюса Чемпионат.com з посиланням на Radio Liberty.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 14 червня по 15 липня в 11 російських містах на 12 стадіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ не вірить в свою національну команду.