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18 березня • оновлено в 23:29
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Дружина Роналду злісно порушила карантин і підставила Кріштіану

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Дружина зіркового форварда італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес зіткнулася з критикою після того, як порушила карантин і відправилася за покупками.

На думку фанатів, Джорджина піддає ризику здоров'я португальського футболіста.

Папарацці Corriere dello Sport сфотографували дівчину, яка гуляла магазинами Мадейри в супроводі охорони.

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Corriere dello Sport

Нагадаємо, що Роналду і Джорджина перебувають на карантині в Португалії після того, як у двох гравців "Ювентуса" – Даніеле Руганi і Блеза Матюїді – був виявлений коронавірус.

Раніше Джорджина порадувала своїх шанувальників новим відео в Instagram. Дівчина викупалася в басейні і похвалилася новим купальником.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 листопада Кріштіану і Родрігес за версією ЗМІ потайки одружилися. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" провів церемонію одруження в Марокко, потай від об'єктивів камер і представників громадськості.

Причиною такої потайливості стали не найкращі взаємини між Джорджиною і мамою Кріштіану.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Кріштіану Роналду Джорджина Родрiгес
Місце
Португалія
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