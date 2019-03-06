"Доведеться везти": легенда "Челсі" вказав на небезпеку матчу з "Динамо"

Легендарний футболіст лондонського "Челсі" Пет Невін назвав київське "Динамо" найсерйознішим суперником англійців у нинішньому розіграші Ліги Європи.

У своїй колонці для офіційного сайту "синіх" він зазначив, що хорошим результатом для команди Мауріціо Саррі в матчі 7 березня стане перемога з різницею у два м'ячі.

ФК "Динамо" Київ

"Київ, без сумніву, стане міцним горішком і найсерйознішим випробуванням у Лізі Європи. Звичайно, я б вважав за краще, щоб ми проводили вдома повторну гру. Як би там не було, якщо ми виграємо з перевагою менше, ніж у два м'ячі, нам доведеться везти в Україну всіх ключових футболістів", – підкреслив Невін.

Нагадаємо, що перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Челсі" – "Динамо" відбудеться у четвер, 7 березня, на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні. Початок – о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському "Динамо" розповіли про катастрофічну ситуацію з нападниками.

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