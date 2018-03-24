Дорікати не можна: Шевченко назвав причину нічиєї з Саудівською Аравією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає що дощ серйозно вплинув на результат матчу з Саудівською Аравією (1: 1).

"Через складні погодні умови не вдалося провести саме ті тренування, які ми планували. Довелося вносити деякі корективи. Хотілося більшого, але дорікати не можна, адже це погода", - цитує Шевченка прес-служба ФФУ.

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На думку Андрія Миколайовича у "синьо-жовтій" команди було багато можливостей перемогти.

"Нами було створено кілька гольових моментів. Але в тому, що стосується контролю гри, контролю м'яча, я не дуже задоволений діями підопічних. Пропустили зі стандарту, тому що не дуже добре контролювали гру. Хоча я робив акцент саме на тому, що ми повинні були діяти дуже акуратно, не втрачати своїх гравців. Якби ми навіть перемогли, я б все одно залишився незадоволений контролем гри в нашому виконанні ", - підсумував наставник.

Відзначимо, що зустріч Україна - Саудівська Аравія почалася з конфузу.