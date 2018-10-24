Под русскими рухнул эскалатор в метро в Риме. Ни под кем не рушился, а вот именно под русскими рухнул. Русофобия какая-то. Правда, очевидцы рассказали агентству ANSA, что здоровые русские мужики организованно, по команде прыгали, спускаясь в метро, и кричали: "Грянем три мы и четыре: ЦСКА - ты лучший в мире!"

Новини В России нет предпосылок для позитивных изменений

Три десятка раненых, семеро из них в тяжелом состоянии. Допрыгались, так сказать, лучшие в мире.