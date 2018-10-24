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Андрій Мальгін
Андрій Мальгін
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Допрыгались россияне

23.5тЧитати матеріал російською

Под русскими рухнул эскалатор в метро в Риме. Ни под кем не рушился, а вот именно под русскими рухнул. Русофобия какая-то. Правда, очевидцы рассказали агентству ANSA, что здоровые русские мужики организованно, по команде прыгали, спускаясь в метро, и кричали: "Грянем три мы и четыре: ЦСКА - ты лучший в мире!"

Новини
В России нет предпосылок для позитивных изменений

Три десятка раненых, семеро из них в тяжелом состоянии. Допрыгались, так сказать, лучшие в мире.

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Автор
Андрій МальгінАндрій Мальгін
Місце
Італія
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Мальгина
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13
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bel serg
bel serg
Гипс кАзлам прыгающим из бетона, костыли чугунные и кровати гранитные. Дебилы бл..
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5
0
Северг Олег
Северг Олег
Гадёнышь этот Мальгин. Не знаю что тебе там очевидцы рассказывали, а скорее всего ничего тебе никто не рассказывал - ты всё это выдумал, гнида подлая - но есть съёмка того что случилось и на неё видно что никакие здоровые мужики никуда не прыгали. Соврамши вас,
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0
2
Fox Allen
Fox Allen
Северг Олег, да не нервничай ты так. Вас мокшанцев надо только в клетках стойлах перевозить. А в идеале вообще никуда не выпускать из страны
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3
0
Rybak Arsen
Rybak Arsen
Ідійоти, млять..
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3
0

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