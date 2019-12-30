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30 грудня • оновлено в 22:57
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Допінг-скандал з Бесєдіним: ЗМІ повідомили про реакцію УЄФА

3.4т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) розглядатиме допінг-інцидент з форвардом київського "Динамо" Артемом Бесєдіним після новорічних свят.

За даними Sport.ua, в офіс Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) надійшло офіційне письмове повідомлення про рішення УЄФА. Повідомляється, що розгляд справи Бесєдіна відбудеться після 6-го січня. При цьому жодної конкретики про те, на чому саме попався 23-річний футболіст, на даний момент немає.

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Офіційно: "Динамо" підписало заміну Бесєдіну

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін не зміг пройти допінг-тест після матчу Ліги Європи зі шведським "Мальме", який завершився драматичним поразкою "Динамо" (4:3). У столичному клубі підтвердили, що у відношенні нападника відкрито дисциплінарне провадження, проте відмовилися розкривати деталі інциденту, пославшись на вимоги УЄФА.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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