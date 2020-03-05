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5 березня • оновлено в 19:23
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Допінг-скандал Бесєдіна: стало відомо, який препарат знайшли в організмі футболіста

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У допінг-пробі нападника київського "Динамо" Артема Бесєдіна знайшли заборонений препарат під назвою фонтурацетам, який є стимулятором мозкової активності.

"Фонтурацетам – це стимулятор, що збільшує мозкову активність, загальну психічну енергію. При невеликих дозах він збільшує психічну активність і пам'ять", – заявив в ексклюзивному інтерв'ю телеканалам "Футбол" координатор допінг-контролю УАФ Максим Бецко.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

УНІАН

Він також розповів, що препарат потрапив в організм Бесєдіна випадково, через помилку клубного лікаря.

"Цей препарат потрапив в організм футболіста випадково, тому що була переплутана таблетка. Замість таблетки від головного болю, доктор вручив футболісту цей препарат. У нього в одній і тій самій кишені були таблетки кетанова і фонтурацетама, і він просто переплутав блістери", – пояснив Бецков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше про провалений допінг-тест Артема Бесєдіна стало відомо 20 грудня 2019 року. 25 лютого УЄФА виніс вердикт футболісту, в результаті якого він не зможе взяти участь у Євро-2020.

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Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Теги
УЄФА ФК Динамо Київ
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
И зачем у врача команды в кармане запрещенный для употребления футболистами препарат? Что за бред??? К тому же таблетки Энтропа (единственного зарегистрированного в Украине препарата с таким действующим веществом) продолговатые, а Кетанова - круглые. ИХ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ!
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