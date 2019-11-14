Донька легенди "Динамо" скипіла через ситуацію в Києві: спортивні підсумки 13 листопада

Дочка легендарного футболіста "Динамо" Олег Кузнєцова була шокована ситуацією в Києві, а Василь Ломаченко та Олександр Усик влаштували незвичайне дозвілля.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 13 листопада.

Крім того, російський коментатор Володимир Гендлін висловився про Володимира Кличка та Ентоні Джошуа. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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