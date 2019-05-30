Донецький клуб викинули з Прем'єр-ліги

Донецький "Олімпік" не було атестовано відповідним комітетом Української асоціації футболу (УАФ), й не допущено до участі в розіграші Прем'єр-ліги майбутнього сезону.

Про це повідомив президент клубу Владислав Гельзін. "Дуже прикро, що люди у федерації не дотримали свого слова. Вони обіцяли, що дискваліфікація молодіжних команд ніяк не зачепить першу команду. Людей, які зараз фінансують футбол, не так багато. Їх треба тримати в партнерах, а не знищувати. Тому федерація – це шкідник українського футболу. Якщо нам таки не видадуть атестат, то я дам багато інформації – буде цікаво", – наводить слова боса "олімпіків" Tribuna.

ФК "Олімпік"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні припинила існування Федерація футболу. Замість неї було зареєстровано нову організацію.

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