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Донецький клуб викинули з Прем'єр-ліги

2.6тЧитати матеріал російською

Донецький "Олімпік" не було атестовано відповідним комітетом Української асоціації футболу (УАФ), й не допущено до участі в розіграші Прем'єр-ліги майбутнього сезону.

Про це повідомив президент клубу Владислав Гельзін. "Дуже прикро, що люди у федерації не дотримали свого слова. Вони обіцяли, що дискваліфікація молодіжних команд ніяк не зачепить першу команду. Людей, які зараз фінансують футбол, не так багато. Їх треба тримати в партнерах, а не знищувати. Тому федерація – це шкідник українського футболу. Якщо нам таки не видадуть атестат, то я дам багато інформації – буде цікаво", – наводить слова боса "олімпіків" Tribuna.

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ФК "Олімпік"

ФК "Олімпік"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні припинила існування Федерація футболу. Замість неї було зареєстровано нову організацію.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Тег
ФК Олімпік Донецьк
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Захаров Дмитрий , ты ещё и забыл пригласить крымские клубы , пригласите и Россия сама вылетит из УЭФА .
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Добро пожаловать в РФПЛ)))
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