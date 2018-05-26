До України не пустили пропагандистів росЗМІ

У суботу, 26 травня, українські прикордонники відмовили у в'їзді двом громадянам Росії, які виявилися представниками преси.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що росіяни прибули до Києва авіарейсами з Мінська і Тбілісі.

"Одного з них не пропустили через незаконне відвідування Криму, до того ж він отримав заборону на в’їзд терміном на 3 роки. Інший росіянин метою візиту зазначив відпочинок та перегляд матчу Ліги чемпіонів", - йдеться в повідомленні.

Але під час проходження контролю українські прикордонники з'ясували його приналежність до пропагандистського телеканалу "Росія". Таким чином, чоловіка не пустили в Україну в зв'язку з не підтвердженням мети прибуття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держприкордонслужба не пустила в Україну на фінал Ліги чемпіонів 6 уболівальників.