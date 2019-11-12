До п'яти років в'язниці: поліція почала розслідування щодо матчу "Шахтар" – "Динамо"

Нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом можливих проявів расизму під час матчу 14 туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо", який відбувся в Харкові 10 листопада.
"Шахтар" – "Динамо"
ФК "Шахтар"
Як повідомляє пресслужба Національної поліції в Харківській області, слідство встановило, що під час матчу майже 20 фанатів клубу "Динамо" вигукували расистські образи на адресу гравців "Шахтаря".
Кримінальне провадження відкрито за статтею 161 КК, частина 1 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Поліція вживає заходів щодо встановлення та розшуку причетних до правопорушення.
Санкція ч. 1 ст. 161 ККУ передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" був перерваний через расистські вигуки вболівальників "біло-синіх" на адресу бразильських футболістів "гірників" Тайсона і Дентіньо. Поєдинок завершився перемогою донеччан з рахунком 1:0.
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, яке покарання загрожує "Динамо" за скандальний матч із "Шахтарем".
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