Головна Новини
13 грудня • оновлено в 10:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Дно пробито: російські клуби провалилися в єврокубках

Читати матеріал російською

Жоден з російських клубів не зумів вийти у весняну стадію єврокубків, вилетівши з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Це сталося вперше за 18 років.

"Краснодар" зазнав виїзної поразки в матчі проти "Хетафе" з рахунком 0:3 у заключному турі групового етапу та залишив Лігу Європи. "ЦСКА", який також брав участь у цьому турнірі, достроково втратив всі шанси на вихід в плей-офф. Що стосується "Зеніта" та "Локомотива", то вони зайняли четверті місця в своїх групах Ліги чемпіонів і тепер можуть зосередитися на внутрішніх змаганнях.

ФК "Краснодар"

ФК "Краснодар"

УНІАН

Новини
"Це проблема": Михайличенко назвав винних у вильоті "Динамо" з Ліги Європи

В останній раз таке траплялося в сезоні 2001/2002, коли "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів на груповому етапі, "Локомотив" зупинився на стадії 1/16 Кубка УЄФА, яка в той час проходила восени. Після 1/64 турніру закінчили свої виступи "Торпедо", "Анжи" та "Чорноморець", а "Динамо" зуміло вийти до 1/32 фіналу, де також вилетіло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в домашньому матчі не змогло перемогти "Лугано" в заключному турі Ліги Європи і залишилося без єврокубкової весни.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга Європи Ліга чемпіонів
Теги
ЦСКА Москва ФК Краснодар ФК Локомотив Москва ФК Зеніт Спартак Москва ФК Анжи Динамо Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги