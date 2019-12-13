Дно пробито: російські клуби провалилися в єврокубках

Жоден з російських клубів не зумів вийти у весняну стадію єврокубків, вилетівши з Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Це сталося вперше за 18 років.

"Краснодар" зазнав виїзної поразки в матчі проти "Хетафе" з рахунком 0:3 у заключному турі групового етапу та залишив Лігу Європи. "ЦСКА", який також брав участь у цьому турнірі, достроково втратив всі шанси на вихід в плей-офф. Що стосується "Зеніта" та "Локомотива", то вони зайняли четверті місця в своїх групах Ліги чемпіонів і тепер можуть зосередитися на внутрішніх змаганнях.

ФК "Краснодар" УНІАН

В останній раз таке траплялося в сезоні 2001/2002, коли "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів на груповому етапі, "Локомотив" зупинився на стадії 1/16 Кубка УЄФА, яка в той час проходила восени. Після 1/64 турніру закінчили свої виступи "Торпедо", "Анжи" та "Чорноморець", а "Динамо" зуміло вийти до 1/32 фіналу, де також вилетіло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в домашньому матчі не змогло перемогти "Лугано" в заключному турі Ліги Європи і залишилося без єврокубкової весни.

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