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"Дніпру" загрожує припинення існування - ЗМІ

5.4тЧитати новину російською

Футбольний клуб "Дніпро" не отримав атестат для участі у другій лізі розіграшу чемпіонату України на майбутній сезон. Крім того, рішенням Міжнародної федерації футболу "синьо-біло-блакитні" були позбавлені професійного статусу, і зараз взагалі перебувають на межі зникнення.

За даними SportArena, клуб досі не подав заявку для участі в чемпіонаті країни серед аматорів. Документи до Асоціації аматорського футболу України мають бути надіслані до 20 липня, однак на сьогодні дніпряни ніяк не виявляли своє бажання брати участь у такій першості.

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У минулому сезоні "Дніпро" посів восьме місце серед дванадцяти колективів групи "Б" другої ліги. Цікаво, що перемогу в розіграші і підвищення в класі домігся інший клуб з Дніпра - СК "Дніпро-1", який в минулому сезоні дістався ще й до півфіналу Кубка України.

Зазначимо, що "Дніпро" був відправлений до другої ліги чемпіонату України яерез численні борги перед колишніми футболістами і тренерами після фіналу Ліги Європи-2015.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб другої ліги чемпіонату України ФК "Львів" у майбутньому сезоні візьме участь в розіграші Прем'єр-ліги.

Місце
УкраїнаДніпро
Об'єкт
ФК Дніпро
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