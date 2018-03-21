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Дивовижне місце: наречена лідера "Шахтаря" захопилася Росією

4.3тЧитати новину російською

Наречена бразильського півзахисника "Шахтаря" Тайсона, яка разом з судженим вирушила до Москви на товариський матч Росія - Бразилія, не змогла стримати емоцій після відвідин Червоної площі.

"Дивовижне місце", - підписала знімок у себе в Instagram Габріела Матіас.

Новини
Де дивитися футбольний матч Росія - Бразилія: розклад трансляцій

Габріела Матіас

Instagram

Габріела Матіас

Instagram

Габріела Матіас

Instagram

Габріела Матіас

Instagram

Габріела Матіас

Instagram

Габріела Матіас

Instagram

Нагадаємо, що раніше Тайсон отримав пропозицію від Федерації футболу України змінити громадянство і виступати за збірну України. Конкретний інтерес до футболіста в особистій зустрічі озвучив спортивний директор національних збірних Євген Красніков.

Пізніше бразилець заявив, що не буде виступати за збірну України, незважаючи на бажання одягнути жовто-синю футболку.

Особа
Тайсон
Місце
РосіяМосква
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