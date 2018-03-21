Дивовижне місце: наречена лідера "Шахтаря" захопилася Росією

Наречена бразильського півзахисника "Шахтаря" Тайсона, яка разом з судженим вирушила до Москви на товариський матч Росія - Бразилія, не змогла стримати емоцій після відвідин Червоної площі.
"Дивовижне місце", - підписала знімок у себе в Instagram Габріела Матіас.
Габріела Матіас
Габріела Матіас
Габріела Матіас
Габріела Матіас
Габріела Матіас
Габріела Матіас
Нагадаємо, що раніше Тайсон отримав пропозицію від Федерації футболу України змінити громадянство і виступати за збірну України. Конкретний інтерес до футболіста в особистій зустрічі озвучив спортивний директор національних збірних Євген Красніков.
Пізніше бразилець заявив, що не буде виступати за збірну України, незважаючи на бажання одягнути жовто-синю футболку.