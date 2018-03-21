Дивовижне місце: наречена лідера "Шахтаря" захопилася Росією

Наречена бразильського півзахисника "Шахтаря" Тайсона, яка разом з судженим вирушила до Москви на товариський матч Росія - Бразилія, не змогла стримати емоцій після відвідин Червоної площі.

"Дивовижне місце", - підписала знімок у себе в Instagram Габріела Матіас.

Габріела Матіас Instagram

Габріела Матіас Instagram

Габріела Матіас Instagram

Габріела Матіас Instagram

Габріела Матіас Instagram

Габріела Матіас Instagram

Нагадаємо, що раніше Тайсон отримав пропозицію від Федерації футболу України змінити громадянство і виступати за збірну України. Конкретний інтерес до футболіста в особистій зустрічі озвучив спортивний директор національних збірних Євген Красніков.

Пізніше бразилець заявив, що не буде виступати за збірну України, незважаючи на бажання одягнути жовто-синю футболку.