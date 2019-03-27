Дівчина-арбітр зазнала нападу під час матчу: що трапилося

Під час матчу аргентинської футбольної ліги Сан-Хуана між "Маркесадо" і "Сан-Мартіном" фанати атакували бокового арбітра-дівчину Розану Паз. Один з уболівальників облив дівчину окропом.

Головний рефері зустрічі зупинив перспективну атаку "Маркесадо", яка на той момент програвала 0:1. Фанати, висловили своє обурення, виливши на спину бокового арбітра гарячу рідину.

"До кінця матчу залишалося дві хвилини, і тут я відчула, що мені на спину пролили окріп. Я повідомила головному арбітру про інцидент і попросила холодної води. Вони хотіли зупинити гру, але я змогла продовжити працювати", - цитує Розану Telesol Diario.

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Розана Паз Telesol

Після поєдинку Паз звернулася в клініку. Обстеження показало, що опік серйозний, і лікарі призначили дівчині відповідне лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський боковий арбітр Ракел Феррейра Барбоза стала справжньою героїнею у себе на батьківщині після того, як фотографії з матчу, де вона працювала, потрапили в мережу.

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