МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Дівчина-арбітр зазнала нападу під час матчу: що трапилося

3.1тЧитати матеріал російською

Під час матчу аргентинської футбольної ліги Сан-Хуана між "Маркесадо" і "Сан-Мартіном" фанати атакували бокового арбітра-дівчину Розану Паз. Один з уболівальників облив дівчину окропом.

Головний рефері зустрічі зупинив перспективну атаку "Маркесадо", яка на той момент програвала 0:1. Фанати, висловили своє обурення, виливши на спину бокового арбітра гарячу рідину.

"До кінця матчу залишалося дві хвилини, і тут я відчула, що мені на спину пролили окріп. Я повідомила головному арбітру про інцидент і попросила холодної води. Вони хотіли зупинити гру, але я змогла продовжити працювати", - цитує Розану Telesol Diario.

Новини
Модель Playboy з неосяжними грудьми буде працювати арбітром в Італії

Розана Паз

Розана Паз

Telesol

Після поєдинку Паз звернулася в клініку. Обстеження показало, що опік серйозний, і лікарі призначили дівчині відповідне лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський боковий арбітр Ракел Феррейра Барбоза стала справжньою героїнею у себе на батьківщині після того, як фотографії з матчу, де вона працювала, потрапили в мережу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Аргентина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки