Дитячий тренер 16-річного воротаря "Ворскли": його мало не переманив "Шахтар"

Павло Ісенко міг перейти в донецький "Шахтар" кілька років тому (Джерело фото - ФК "Маріуполь")

Дитячий тренер 16-річного голкіпера "Ворскли" Павла Ісенка, який став героєм півфіналу Кубка України проти "Маріуполя", Олександр Супрун заявив, що воротар був близький до переходу в "Шахтар".

"Пару років тому його, до речі, мало "Шахтар" не переманив. Одного нашого вихованця 2003 року народження, Дениса Шостака, "гірники" забрали, але Павла Ісенка вдалося зберегти. Я з мамою його розмовляв, його самого переконував. Кажу: "В "Шахтарі", кого не постав у рамку, в ДЮФЛ він навряд чи пропустить – там по воротах майже не б'ють. А тут у тебе буде гарна практика". У зустрічах із тим же "Шахтарем" він у кожній грі по три-чотири рази виручав", – цитує слова Супруна видання Zbirna.com.

Він також розповів, що інтерес до гравця проявляло й київське "Динамо".

"У "Динамо" теж інтерес виявляли, але і туди він іще встигне, якщо буде й надалі так само працювати. Нехай "Ворсклі" користь поки приносить. Нам приємно, що школа нашого клубу готує таких хлопців. У Полтаві завжди вистачало талановитих футболістів, намагаємося розвивати в них сильні якості і виховувати гарних, порядних людей", – підсумував дитячий тренер юного українського таланту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі Кубка України проти "Маріуполя" Ісенко вийшов на заміну на 118-й хвилині та відбив три пенальті в післяматчевій серії.