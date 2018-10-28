"Динамо" зазнало сенсаційної поразки в Прем'єр-лізі України

Київське "Динамо" в матчі 13-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі сенсаційно програло футбольному клубу "Львів". Поєдинок в столиці на стадіоні НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0:1.

Обидві команди поєдинок почали в неспішному темпі, катаючи м'яч без просування вперед. Гра перекинулася на 21-й хвилині після першої ж атаки гостей.

Тейлор отримав круглого у центр поля, пронісся в штрафну "Динамо" і пробив у дальній кут. Шабанов не зміг наздогнати бразильця, а Бойко не зміг виручити.

Забивши гол, гості всім складом відійшли в захист, побудувавши гру на контрвипади. Кияни ніяк не могли організувати адекватну атаку, програючи все єдиноборства на "другому поверсі".

Після перерви атакувало лише "Динамо". Київські футболісти всім складом раз по раз намагалися штурмом взяти ворота Бандури, але в завершальні моменти киянам не вистачало оригінальності. Всі удари або блокували захисники, або були неточними. Надійно зіграв і голкіпер львів'ян.

Провівши 45 хвилин в атаці, віце-чемпіони України так і не змогли вирвати хоча б нічию.

"Динамо" - ФК "Львів" 0: 1 Гол: 0: 1 - 21 Тейлор. Динамо - Бойко, Шабанов, Піваріч (Супряга, 57), Сідклей, Кендзьора, Вербич, Сидорчук (Шапаренко, 46), Шепелев (Гармаш, 74), Че-Че, Циганков, Миколенко.

Львів - Бандура, Западня, Приймак, Путраш (Голіков, 64), Тейлор, Аугусто Бруно (Енріке Араужо, 55; Янчак, 80), Жонатан, Адамюк, Рафаел Сабіно, Парамонов, Мартан. Попередження: Путраш (24), Рафаел Сабіно (37), Приймак (43), Парамонов (53), Тейлор (57), Че-Че (65), Жонатан (83), Мартан (89), Янчак (90).

Вилучення: Рафаел Сабіно (90).

Нагадаємо, що кількома днями раніше підопічні Олександра Хацкевича на останніх секундах в меншості здобули важливу перемогу в Лізі Європи.