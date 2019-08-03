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"Динамо" заслав футболіста збірної України в дубль

1.3т Читати матеріал російською

Український футболіст київського "Динамо" Микола Шапаренко переведений в дублюючу команду, повідомляє "Футбол 1/2".

Микола Шапаренко

Микола Шапаренко

ТК Футбол

За інформацією джерела, головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича не влаштовує фізична форма 20-річного півзахисника збірної України.

Шапаренко був відсутній у заявці на матч 2-го туру УПЛ проти "Львова".

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У січні цього року Хацкевич зізнався, що у виховних цілях не ставив в основний склад молодого Шапаренка.

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Особа
Микола Шапаренко
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
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