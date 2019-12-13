"Динамо" заробило значно менше за "Шахтаря" в сезоні єврокубків-2019/20

Київське "Динамо" безславно завершило виступ у поточному розіграші єврокубків. Стало відомо, скільки київський клуб заробив призових від УЄФА за єврокубкову кампанію-2019/20.
Як повідомляє FootballHub, сума доходів "біло-синіх" не сильно перевищить 11 млн євро, що є провалом для віцечемпіона України.
"Динамо" вилетіло з єврокубків в сезоні-2019/20
ФК "Динамо"
– 5 млн євро "Динамо" отримає за участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.
– 2,92 мільйона євро – за участь у груповому етапі Ліги Європи.
– 570 тисяч євро – за одну перемогу на груповому етапі ЛЄ.
– 760 тисяч євро – за чотири нічиї на груповому етапі ЛЄ.
Також "Динамо" отримає додаткову виплату на основі клубного рейтингу УЄФА за останні 10 років (майже 3 мільйони євро) і за маркетинговий пул (незначна сума).
Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками виступів у Лізі чемпіонів донецький "Шахтар" зумів заробити приблизно 44 мільйони євро. Клуб продовжує виступи в єврокубках, вийшовши в 1/16 фіналу Ліги Європи.
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