"Динамо" заробило значно менше за "Шахтаря" в сезоні єврокубків-2019/20

Київське "Динамо" безславно завершило виступ у поточному розіграші єврокубків. Стало відомо, скільки київський клуб заробив призових від УЄФА за єврокубкову кампанію-2019/20.

Як повідомляє FootballHub, сума доходів "біло-синіх" не сильно перевищить 11 млн євро, що є провалом для віцечемпіона України.

"Динамо" вилетіло з єврокубків в сезоні-2019/20 ФК "Динамо"

– 5 млн євро "Динамо" отримає за участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

– 2,92 мільйона євро – за участь у груповому етапі Ліги Європи.

– 570 тисяч євро – за одну перемогу на груповому етапі ЛЄ.

– 760 тисяч євро – за чотири нічиї на груповому етапі ЛЄ.

Також "Динамо" отримає додаткову виплату на основі клубного рейтингу УЄФА за останні 10 років (майже 3 мільйони євро) і за маркетинговий пул (незначна сума).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками виступів у Лізі чемпіонів донецький "Шахтар" зумів заробити приблизно 44 мільйони євро. Клуб продовжує виступи в єврокубках, вийшовши в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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