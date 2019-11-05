Динамо Загреб – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вважається аутсайдером виїзного поєдинку проти загребського "Динамо" в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у столиці Хорватії на стадіоні "Максимір" у середу, 6 листопада. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо Загреб – Шахтар. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Шахтар" – "Динамо" Загреб

Аналітики після 2:2 у Харкові саме динамівців бачать фаворитами зустрічі. Ставки на перемогу загребської команди приймаються з коефіцієнтом 2,15. Нічия оцінюється котируванням 3,40. А показники на успіх українців досягають рівня 3,20. Водночас фахівці впевнені, що в матчі забитими м'ячами відзначаться обидва суперники. Поставити на відповідну подію можна з котируванням 1,65.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" отримав покарання від Української асоціації футболу (УАФ) напередодні матчу 10 листопада з київським "Динамо" у Прем'єр-лізі.

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