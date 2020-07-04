"Динамо" забило 2 голи, але програло "Шахтарю" в останньому Ель-Класіко сезону

Київське "Динамо" в центральному матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі програло донецькому "Шахтарю". Поєдинок на порожньому НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:3.

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Зустріч почалася в швидкому темпі. У "Динамо" на фланзі проявляв активність Цітаішвілі, але перший раз не зміг пройти захисників, а другий раз йому не вдалося зробити точний пас на Буяльського. "Шахтар" відповів небезпечним штрафним Алана Патріка.

Ближче до середини першого тайму через сильну спеку в Києві швидкості впали і команди перейшли в позиційний напад.

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

"Динамо" більше володіло м'ячем і дуже високо атакувало. Складалося враження, що підопічні Луїша Каштру свідомо віддали ініціативу, побудувавши гру на контратаках, і на 31-й хвилині така тактика принесла успіх.

Болбат з лінії штрафного і з рикошетом від Степаненка пробив в штангу. Тарас виявився першим на підборі і відкрив рахунок - 0:1.

"Динамо" виглядало розібраним і через 8 хвилин пропустило другий м'яч. Донеччани в кілька передач розірвали оборону киян, Коноплянка втік від захисників, в своєму фірмовому стилі змістився в центр і відправив м'яч у кут. М'яч залетів у сітку від штанги, без шансів для Бойка – 0:2

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Останні хвилини перед перервою пройшли в атаках "Шахтаря", змушуючи столичних гравців усіма силами відбиватися.

Друга половина почалася з гола господарів. Молодий Трубін не встиг зафіксувати м'яч після удару Шапаренка. Круглий відскочив на ногу Вербича, який повернув інтригу – 1:2.

Кияни продовжили насідати і на 67-й хвилині зробили рахунок нічийним. Сирота одним пасом перекинув всю оборону "гірників" і де Пена в дотик перекинув Трубіна – 2:2.

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Каштру такий результат явно не влаштовував і він кинув в бій Тайсона, який чи не першим дотиком організував переможний гол. Отримавши м'яч на підступах до штрафного, бразилець отримав кілька секунд вільного часу і видав розрізану передачу на Алана Патріка - 2:3.

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

"Динамо" – "Шахтар" 2:3 (0:2, 2:1)

Голи: 0:1 – 31 Степаненко, 0:2 – 39 Коноплянка, 1:2 – 51 Вербич, 2:2 – 67 де Пена, 2:3 – 72 Алан Патрік.

Динамо – Бойко, Кендзьора, Сирота, Піваріч, Вербич, Мохаммед, Шапаренко, Цітаішвілі (Караваєв, 74), Сидорчук, Буяльський (Каргбо, 84), Русин (де Пена, 46).

Шахтар – Трубін, Додо, Матвієнко, Віта, Болбат (Сіпріано, 54), Алан Патрік, Маркос Антоніо, Коноплянка (Марлос, 76), Степаненко (Бондаренко, 76), Соломон (Тайсон, 71), Мораес (Фернандо Педро, 77 ).

Попередження: Соломон (17), Болбат (42), Степаненко (61), Мохаммед (63).

Вилучення: Піваріч (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч між грандами українського футболу відбулася 31 березня. Тоді "гірники" в 24-му турі УПЛ здобули перемогу над "Динамо" з рахунком 3:1

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Відзначимо, що 20 червня "Шахтар" достроково став чемпіоном країни. У минулому турі невмотивовані підопічні Луїша Каштру зіграли внічию з "Зорею". "Динамо" сенсаційно на останніх секундах в гостях програло "Десні".