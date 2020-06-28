Ключові футболісти "Динамо" отримали дискваліфікацію і не зіграють з "Шахтарем"

Артем Шабанов пропустить матч з Шахтарем. Динамо від Шурика

Футболісти київського "Динамо" захисник Артем Шабанов і півзахисник Володимир Шепелєв пропустять поєдинок 29-го туру проти "Шахтаря", який відбудеться 4 липня.

Гравці столичної команди в поєдинку 28-го туру УПЛ проти "Десни" отримали по 4-й жовтій картці в сезоні і згідно з регламентом будуть дискваліфіковані на одну зустріч.

За інформацією коментатора FootbalHub, в розпорядженні Олексія Михайличенка на гру з "гірниками" не залишилося левоногих захисників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Десна" - "Динамо" пройшов в Чернігові і сенсаційно завершився з рахунком 3:2.

Напередодні донецький "Шахтар" вже в статусі діючого чемпіона країни зіграв внічию з луганською "Зорею". По закінченню матчу відбулася урочиста церемонія нагородження, після якої Луїш Каштру дав прес-конференцію, згадавши "Динамо".