"Динамо" програло "Ювентусу" в історичному матчі Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів поступилося в гостях італійському "Ювентусу". Зустріч на туринському "Альянц Стедіум" завершилася з рахунком 3:0.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Ювентус" – "Динамо".

Ця гра стала першою в історії турніру, де головним арбітром була жінка – на полі працювала досвідчена француженка Стефані Фраппар.

"Ювентус" із перших хвилин влаштував потужний штурм воріт Бущана, не даючи киянам змоги навіть підняти голову. "Динамівському" голкіперу доводилося вибивати м'яч просто в аут. Українські футболісти понад 10 хвилин не могли навіть перейти половину поля. Туринці довго комбінували, раз у раз доводячи атаки до ударів у бік воріт.

На 16-й хвилині Георгій по-справжньому вступив у гру, зробивши сейв після удару Маккеннi...

...а на 18-й хвилині після удару Морати.

Господарі продовжували володіти ініціативою, і на 21-й хвилині прогнозовано відкрили рахунок. Сандро навісив у штрафну на К'єза, де 23-річний нападник збірної Італії головою прошив Бущана – 1:0.

Забивши гол, "Ювентус" не став форсувати події й у тому ж неквапливому темпі довго розігрував м'яч у позиційному нападі. На 30-й хвилині захист "Динамо" провалився, дозволивши Роналду влупити із 30 метрів у поперечину.

Неймовірний момент зрівняти рахунок кияни втратили на 40-й хвилині. Циганков після знижки Вербича не зміг переграти Щченсного.

Після перерви швидкості зросли. М'яч уже не затримувався в центральному колі, а переходив від одних воріт до інших, утім, без небезпечних моментів.

На 53-й хвилині голкіпер знову врятував "Ювентус". Після подачі Циганкова м'яч опускався в сітку, але поляк устиг зреагувати.

Через 5 хвилин від італійців прилетіла відповідь, що завершилася голом. Після прострілу К'єза Бущан відбив на ногу Мората, від якого м'яч відлетів на дальню штангу, де Роналду з метра подвоїв перевагу туринців – 2:0.

Через 9 хвилин Мората зробив рахунок розгромним. Команда з Києва пропустила швидку атаку італійців, і 28-річний нападник із 13 метрів розстріляв Бущана, майстерно прибравши Кендзьору.

У час, що залишився, гостро відчувалася різниця в класі між клубами. "Динамо" захищалося великими силами, зрідка роблячи спробу забити гол престижу.

"Ювентус" Італія – "Динамо" Київ Україна 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 21 К'єза, 2:0 – 57 Роналду, 3:0 – 66 Мората.

Ювентус – Шченсни, де Лігт, Демірал (Дрегушін, 69), Бонуччі (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенна, Ремзі (Федеріко Бернардескі, 62), К'єза (Кулусевскі, 76), Роналду, Мората .

Динамо Київ – Бущан, Забарний, Кендзьора, Миколенко (Караваєв, 84), Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Циганков (Ледньов, 90), Шепелев (Гармаш, 72), Родрігеш (де Пена, 72), Сидорчук .

Попередження: Бентанкур (10), Забарний (27), Шапаренко (81).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому турі ЛЧ столичних футболістів розгромила каталонська "Барселона". У ворота Георгія Бущана в другому таймі гри на НСК "Олімпійський" влетіло чотири м'ячі.