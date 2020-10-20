"Динамо" програло "Ювентусу" на старті Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів програло вдома італійському "Ювентусу".

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський", який був заповнений уболівальниками менш ніж на 30%, завершився з рахунком 0:2.

Матч почався у невисокому темпі. "Динамо" впевнено діяло з м'ячем, хоча й без загострень.

На 12-й хвилині кияни спробували організувати високий пресинг, але це відразу вилилося в найнебезпечнішу контратаку суперника. Від гола К'єза команду врятував Бущан. Уже в наступній атаці Георгій міг стати антигероєм, коли промахнувся на виході. М'яч після удару Кьяліні пройшов за кілька сантиметрів від воріт.

К'єза на лівому фланзі розривав оборону столичних футболістів, раз у раз створюючи небезпеку біля українських воріт.

На 17-й хвилині "Ювентус" втратив свого лідера. Капітан туринців Кьяліні отримав пошкодження задньої поверхні стегна і попросив термінову заміну.

"Ювентус" побудував гру на контрвипадах, віддавши володіння м'ячем "Динамо", але водночас значно перевершував українців у небезпеці своїх атак.

Господарі за весь тайм змогли провести дві атаки. У першій "постріл" у бік воріт пройшов над поперечиною, а у другій удар Циганкова зі штрафного забрав Шченсни.

Туринці ж атакували хвилями, кожна з яких змушувала Бущана відпрацьовувати по повній програмі, витягаючи "круглого" з кутів. Крім того, дуже слабо зіграв Забарний – гості не змогли скористатися його серйозними помилками в обороні.

Друга половина почалася для підопічних Луческу жахливо – уже на 1-й хвилині другого тайму вони пропустили гол.

К'єза віддав пас Ремзі, той п'ятою під удар викотив Кулусевскі, який із лінії штрафного приклався низом. Його удар Бущан відбив, але прямо на Морату, який надбіг і з двох метрів вніс м'яч у сітку – 0:1.

Забивши м'яч, "Юве" лише на кілька хвилин відійшов на свою половину полю. У ці хвилини у киян з'явилося трохи більше можливостей для розіграшів м'яча. Із 60-ї хвилини італійські гравці знову повністю контролювали хід зустрічі.

Луческу намагався перевернути гру шляхом замін, випустивши Вербича, Попова і Родріґеса, однак вихід люксембуржця особливо себе не виправдав. Вихід Попова дозволив повернутися на рідний лівий фланг Миколенка.

У той час, що залишився, у гравців із Києва було кілька моментів, але до гола це не привело. Замість цього на 84-й хвилині віцечемпіони України проґавили контратаку. Гостра подача Куадрадо з флангу і Забарний нічого не зміг зробити з Моратою, який оформив дубль – 0:2.

У наступному турі ЛЧ 28 жовтня "Динамо" битиметься на виїзді з угорським "Ференцварошем".

Зазначимо, що раніше Луческу розповів, як готував гравців "Динамо" до матчу з "Ювентусом" в ЛЧ.