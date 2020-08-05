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"Динамо" встановило ціну на "нового Шевченка"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
4,7 т.
Владислав Супряга

"Динамо" встановило ціну на Владислава Супрягу.

Італійська "Болонья" зацікавлена в придбанні нападника "Динамо" Владислава Супряги, але не зможе дозволити собі його трансфер через кризу, викликану коронавірусом.

Як повідомляє видання BolognaSportNews, київський клуб оцінює свого молодого таланта в 8-10 мільйонів євро.

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів в "Дніпрі-1". Він взяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі та збірній країни, заявив, що нападник столичного клубу може стати "новим Шевченком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на лівого захисника "Динамо" Віталія Миколенка націлилися "Наполі" та "Евертон".

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