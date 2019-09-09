"Динамо" виграло перший матч за Михайличенка, забивши шість голів: спортивні підсумки 8 вересня

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом Олексія Михайличенка, а в "ДНР" зробили гучну заяву про "Шахтар".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 8 вересня.

Крім того, британець Тайсон Ф'юрі по-хамськи висловився на адресу Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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