"Динамо" виграло перший матч за Михайличенка, забивши шість голів: спортивні підсумки 8 вересня

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом Олексія Михайличенка, а в "ДНР" зробили гучну заяву про "Шахтар".
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Крім того, британець Тайсон Ф'юрі по-хамськи висловився на адресу Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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