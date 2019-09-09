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9 вересня • оновлено в 10:57
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"Динамо" виграло перший матч за Михайличенка, забивши шість голів: спортивні підсумки 8 вересня

1.7т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу під керівництвом Олексія Михайличенка, а в "ДНР" зробили гучну заяву про "Шахтар".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 8 вересня.

Крім того, британець Тайсон Ф'юрі по-хамськи висловився на адресу Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Тема
Євро-2020
Особи
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Марлос Андрій Шевченко
Теги
ФК Динамо Київ збірна України з футболу
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