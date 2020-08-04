"Динамо" віддало двох футболістів в сільський клуб

Футболісти Динамо наступний сезон проведуть в оренді. Динамо від Шурика

Півзахисники київського "Динамо" Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні будуть виступати на правах оренди в "Колосі" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області.

Як повідомляється на офіційно сайті "біло-синіх", угоду між клубами розраховане на один рік.

21-річний Євген Смирний вже захищав кольори "Колоса" в сезоні 2019/20, завоювавши разом з командою путівку в кваліфікацію Ліги Європи. На рахунку хавбека – 5 голів в 25 матчах української Прем'єр-ліги.

23-річний Микита Кравченко провів другу половину минулого сезону в оренді в донецькому "Олімпіку", взявши участь в 12 матчах УПЛ і відзначившись гольовою передачею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в складі київського "Динамо" з'явилося чотири гравці які минулий сезон провели в оренді.