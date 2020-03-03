Головна Новини
3 березня • оновлено в 22:00
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" в більшості обіграло "Колос" в Прем'єр-лізі України

1.9т
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло Колос з "Ковалівки". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, де сільський клуб гідно чинив опір титулованому гранду, але за 5 хвилин до перерви "Колос" залишився в меншості і пропустив гол.

На 40-й хвилині Де Піна пробив в штангу, але на добиванні першим виявився Соль, заштовхали м'яч у сітку, а через 5 хвилин Задоя за підкат прямою ногою проти Циганкова отримав червону картку.

У дебюті другого тайму Циганков фантастичним ударом з 20 метрів у дев'ятку зробив рахунок 2:0, знявши питання про переможця.

"Динамо" – "Колос" 2:0

Голи: 1:0 – 40 Фран Соль, 2:0 – 54 Циганков.

Динамо – Бойко, Кендзьора, Шабанов, Попов, де Пена (Вербич, 52), Циганков, Шапаренко (Шепелєв, 31), Караваєв, Мохаммед, Дуелунд (Цітаішвілі, 87), Фран Соль.

Колос – Волинець, Гавриш, Єфремов, Ємець, Задоя, Петров, Оріховський (Мілько, 81), Богданов, Ільїн (Морозко, 63), Вільхьяльмссон, Лисенко (Кожушко, 46).

Попередження: Шапаренко (11), Петров (22), Шабанов (28), Ємець (32), Фран Соль (44), Єфремов (63).

Вилучення: Задоя (45).

Нагадаємо, що минулий тур завершився грандіозною сенсацією. "Шахтар" в Полтаві з мінімальним рахунком поступився аутсайдеру УПЛ - місцевої "Ворскли".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Теги
ФК Колос ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Ставка матча
все ставки
Ольга Данилович
VS
Патриция Тиг
Победа Патриции Тиг с форой в -2,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Анна Блинкова
Победа Кэти Бултер с форой в +3,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Катерина Синякова
VS
Сачия Виккери
Победа Катерины Синяковой с форой в -4,0 гейма
1.96 Сделать ставку
Каролин Гарсия
VS
Исалин Бонавантюр
Победа Исалин Бонавантюр с форой в +2,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Анна Шмидлова
VS
Мария Боузкова
Победа Марии Боузковой с форой в -2,5 гейма
1.92 Сделать ставку
Ван Яфань
VS
Астра Шарма
Победа Ван Яфань со счетом 2:0
1.90 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.69 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Виннипега с нулевой форой
1.61 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Бостон Брюинз
Победа Тампы с нулевой форой
1.80 Сделать ставку
Нью-Йорк Рейнджерс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с нулевой форой
1.71 Сделать ставку