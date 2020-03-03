"Динамо" в більшості обіграло "Колос" в Прем'єр-лізі України

Київське "Динамо" в матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло Колос з "Ковалівки". Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, де сільський клуб гідно чинив опір титулованому гранду, але за 5 хвилин до перерви "Колос" залишився в меншості і пропустив гол.

На 40-й хвилині Де Піна пробив в штангу, але на добиванні першим виявився Соль, заштовхали м'яч у сітку, а через 5 хвилин Задоя за підкат прямою ногою проти Циганкова отримав червону картку.

У дебюті другого тайму Циганков фантастичним ударом з 20 метрів у дев'ятку зробив рахунок 2:0, знявши питання про переможця.

"Динамо" – "Колос" 2:0

Голи: 1:0 – 40 Фран Соль, 2:0 – 54 Циганков.

Динамо – Бойко, Кендзьора, Шабанов, Попов, де Пена (Вербич, 52), Циганков, Шапаренко (Шепелєв, 31), Караваєв, Мохаммед, Дуелунд (Цітаішвілі, 87), Фран Соль.

Колос – Волинець, Гавриш, Єфремов, Ємець, Задоя, Петров, Оріховський (Мілько, 81), Богданов, Ільїн (Морозко, 63), Вільхьяльмссон, Лисенко (Кожушко, 46).

Попередження: Шапаренко (11), Петров (22), Шабанов (28), Ємець (32), Фран Соль (44), Єфремов (63).

Вилучення: Задоя (45).

Нагадаємо, що минулий тур завершився грандіозною сенсацією. "Шахтар" в Полтаві з мінімальним рахунком поступився аутсайдеру УПЛ - місцевої "Ворскли".

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