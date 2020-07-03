"Динамо" – це банда розгодованих мажорів, – футбольний агент

Футбольний менеджер і агент В'ячеслав Заховайло жорстко висловився про гравців київського "Динамо" напередодні гри команди з "Шахтарем".

На його думку, всі футболісти "біло-синіх" зобов'язані переглянути своє ставлення до клубу і ролі в ньому.

"Не хочу називати конкретних імен, але всі футболісти "Динамо" повинні задуматися над своєю грою. Мені, на жаль, здається, що "Динамо" – це банда розгодованих мажорів. Хі-хі-ха-ха, татуювання, дівчата... Таке враження, що вони тільки вдають, що у них є амбіції. Однак я їм не вірю. Повторюся, дуже хочу помилятися, але схоже, що київські футболісти весело лежать у теплій ванні", – цитує Заховайла "Рейтинг букмекерів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 28-му турі Прем'єр-ліги київське "Динамо" програло чернігівській "Десні", на що емоційно відреагував тренер команди Олексій Михайличенко.