Динамо – Шахтар: прогноз на матч 1/8 фіналу Кубка України

Донецький "Шахтар" вважається фаворитом протистояння з київським "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України.

Черговий поєдинок грандів вітчизняного футболу відбудеться у середу, 30 жовтня. Команда Олексія Михайличенка прийматиме "помаранчево-чорних" на полі столичного НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок – о 19:30.

Аналітики надають перевагу гостьовий команді. Ставки на перемогу "Шахтаря" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,00. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх динамівців досягають рівня 3,55.

"Шахтар" проти "Динамо" shakhtar.com

При цьому вихід "гірників" у чвертьфінал турніру представлений котируванням 1,55. На "Динамо" ж можна поставити з коефіцієнтом 2,46.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" та "Шахтар" втратили очки у 12-му турі Прем'єр-ліги. Кияни втратили перемогу над львівськими "Карпатами" (1:1), а "помаранчево-чорні" оступилися у грі з "Олександрією" (1:1).

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