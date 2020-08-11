"Динамо" вперше програло спаринг при Луческу, пропустивши на останніх хвилинах

Київське "Динамо" програло чернігівській "Десні" в другому матчі під керівництвом нового наставника Мірчі Луческу.

Товариський поєдинок, який пройшов на тренувальній базі "біло-синіх" в Конча-Заспі, завершився з рахунком 1:2, повідомляє прес-служба "біло-синіх". Відзначимо, що телетрансляція не велась, так як знімальна група команди знаходиться на карантині.

На екваторі першої половини зустрічі номінальні гості все частіше турбували захист "Динамо" і зуміли повести в рахунку. На 32-й хвилині Картушов завершив свій прохід по лівому флангу навісом в штрафний, де м'яч опинився у Філіппова, який розстріляв ворота Бущана з близької відстані.

Після пропущеного гола динамівці більше тримали м'яч під своїм контролем і йшли в атаку, проте надійні дії оборони суперників не дозволили столичній команді створити небезпеку біля воріт Паста.

На 80-й хвилині Циганков зрівняв рахунок. Віктор, змістившись з правого флангу в центр і обігравшись з Буяльським, вийшов проти Литовки і бездоганно пробив в нижній кут – 1:1.

Уже в наступній атаці "Десна" знову вийшла вперед – атака лівим флангом завершилася прострілом Мудрика і точним ударом Шевцова з центру штрафного майданчика.

"Динамо" (Київ) - "Десна" (Чернігів) – 1: 2 (0: 1)

"Динамо" (1 тайм): Бущан - Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Буяльський, Цітаішвілі, Ледньов, Булеца - Супряга.

(2 тайм): Бойко - Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв (Вівчаренко, 65) - Сидорчук (Андрієвський, 75), Буяльський (де Пена, 81), Шапаренко, Ледньов (Циганков, 58), Дуелунд - Супряга (Соль, 67).

"Десна" (стартовий склад): Паст - Конопля, Імереков, Тамм, Западня - Домбровський, Огиря, Калитвинцев, Картушов - Будковський, Філіппов.

Голи: Циганков (80) - Філіппов (32), Шевцов (82).

Попередження: Тамм (41), Мостовий (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня "Динамо" здобуло розгромну перемогу над рівненським "Вересом" в першому матчі під керівництвом Луческу.

Спаринг завершився перемогою киян – 3:0