"Динамо" програло команді другої ліги в першому матчі після відпустки

Віце-чемпіони України київське "Динамо" зазнали поразки в першому товариському матчі після виходу з відпустки.

Команда Олександра Хацкевича, граючи експериментальним складом, поступилася житомирському "Поліссю", яке представляє другу лігу, – 1:2.

З гравців основи білоруський фахівець задіяв у грі Дениса Гармаша, Сергія Сидорчука, Миколу Шапаренка, Назарія Русина і Карлоса Де Пену. Крім того, варто виділити появу на полі форварда Матара Діейє, який знаходиться на перегляді.

Динамо – Поліссі "Динамо" Київ від Шурика

Кияни пропустило по голу в кожному з таймів від Галенкову. У складі ж "біло-синіх" забитим м'ячем відзначився 22-річний півзахисник Микита Кравченко.

Свій наступний контрольний матч "Динамо" проведе вже на міжсезонних зборах в Австрії: 4 липня команда Олександра Хацкевича зіграє з румунським "Ботошані".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з ключовим футболістом збірної України Олександром Караваєвим.

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