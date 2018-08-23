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"Динамо" програло "Аяксу": спортивні підсумки 22 серпня

1.1тЧитати новину російською

Київське "Динамо" програло в Амстердамі перший матч плей-офф Ліги чемпіонів місцевому "Аяксу", а американський боксер Деонтей Уайлдер посміявся над боєм Володимира Кличка та Ентоні Джошуа. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 22 серпня.

Крім того, російська спортсменка викликала захоплення в Росії своєю красою. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Володимир КличкоЕнтоні ДжошуаДеонтей УайлдерСергій Ребров
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