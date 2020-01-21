"Динамо" ухвалило жорстке рішення в допінг-скандалі Бесєдіна

Головний лікар київського "Динамо" Леонід Миронов тимчасово відсторонений від роботи з першою командою.

Як повідомляє SportArena, причиною такого рішення керівництва стала позитивна допінг-проба форварда столичного клубу Артема Бесєдіна.

Артем Бесєдін ФК "Динамо" Київ

Миронов не працюватиме з основним складом киян до з'ясування всіх обставин і оголошення офіційного вердикту Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо українського футболіста.

Нагадаємо, що УЄФА переніс оголошення висновку щодо Бесєдіна на 27 лютого, щоб краще вивчити всі матеріали в цій справі. Самому гравцеві продовжили тимчасову дискваліфікацію до 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін провалив допінг-тест за підсумками матчу п'ятого туру Ліги Європи проти шведського "Мальме".

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