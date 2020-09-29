"Динамо" поставило ультиматум щодо трансферу свого футболіста – ЗМІ

Іспанська легіонер київського "Динамо" Фран Соль зможе перейти в оренду "Тенеріфе" лише за умови обов'язкового викупу, повідомляє Depor Press.

Віцечемпіони України планують виручити за футболіста не менше 2 млн євро в тому випадку, якщо клуб з Канарських островів вийде в Лігу Європи.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до Франа з боку "Сельти" і "Ельче" з Ла Ліги, а також "Еспаньйола" і "Альмерії" з другого за силою дивізіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року Соль підписав з "Динамо" п'ятирічний контракт.

У березні 2019-го іспанський нападник отримав пошкодження і був змушений провести в лікарні 2 місяці.

За сезон 2019/2020 Фран зіграв в 13 матчах, сумарно провівши на полі 37 хвилин.