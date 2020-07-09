"Динамо" за пенальті обіграло полтавську "Ворсклу" і стало переможцем Кубка України з футболу сезону 2019/2020.

Основний і додатковий час матчу на харківському ОСК "Металіст" завершився з рахунком 1:1, а в серії післяматчевих 11-метрових ударів вдалими були кияни (8:7).

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ворскла.

Матч почався для динамівців шокуюче. На 11-й хвилині Кані подав кутовий, Миколенко промахнувся грудьми повз м'яч і Степанюк коліном вніс круглого в сітку – 0:1.

Через кілька хвилин "Динамо" мало шикарний шанс зрівняти рахунок, але забійний удар головою Сироти парирував Резник.

Пропустивши першими, кияни не стали всім складом кидатися відіграватися. На полі точилася рівна боротьба. Полтавчани грішили великими розривами між лініями оборони і намагалися до останнього вийти в атаку через пас низом, не використовуючи довгі навіси.

Динамівці атакували гостріше, і на 25-й хвилині Вербич тільки дивом не заштовхав м'яч у сітку із трьох метрів. Словенець реабілітувався через кілька хвилин.

Де Пена точно головою скинув на Беньяміна, який миттєво розвернувся і вистрілив у дальню дев'ятку – 1:1.

Кінцівка тайму пройшла на половині поля футболістів із Полтави. "Динамо" володіло ініціативою і в невеликому темпі позиційно раз по раз давило на ворота Резника.

Друга половина стартувала з рівної боротьби. Полтавська команда кілька разів виводила Кулача на атакуючу дистанцію, але 27-річний ексгравець молодіжної збірної України ніяк не міг налагодити приціл, промахуючись по м'ячу з вигідних положень.

У столичного клубу виконував соло Цітаішвілі, небезпечно "стріляючи" здалеку.

Ближче до середини тайму "Динамо" знову повернуло собі гру першим номером, гостро працюючи в нападі. На 70-й хвилині Катерина Монзуль скасувала гол Вербича, порахувавши, що словенський футболіст перебував в офсайді.

Відеоповтори показали, що положення "поза грою" потрапив де Пена, проте арбітрка відмовилася дивитися VAR.

Кадр із трансляції

Кінцівка основного часу пройшла під диктовку "Динамо", але уникнути екстратаймів командам не вдалося.

У першому додатковому таймі підопічні Михайличенка штурмували гостей, завантажуючи в штрафну з кутових, але захист суперника справлявся з навантаженням.

Полтавчани вирішили використати останній шанс – вистояти до пенальті. Було видно, що команда забула, що таке грати в атаку, і "сіла" в обороні.

Рахунок так і не змінився, і доля трофею вирішилася в серії пенальті, де вдача посміхнулася киянам.

"Динамо" – "Ворскла" 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), за пенальті – 8:7

Голи: 0:1 – 11 Степанюк, 1:1 – 28 Вербич.

Серія пенальті: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6 , 7:6, 7:7, 8:7.

Динамо: Бущан - Кендзьора, Сирота, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цітаішвілі (Циганков, 60), Буяльський (Шапаренко, 99), Шепелев (Андрієвський, 117), Де Пена – Вербич.

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Ндіайе, Сапай – Скляр (Шехіч, 95), Пуцлін – Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луїзао, 76), Кане – Степанюк (Баєнко, 114).

Попередження: Сирота, Шабанов, Буяльський, Вербич – Скляр, Пердута

Динамо - Ворскла ФК Динамо

Динамо - Ворскла ФК Динамо

Динамо - Ворскла ФК Динамо

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в півфіналі завдяки дублю Мікеля Дуеленда пройшло "Минай", а "Ворскла" у драматичнiй битві здолала "Маріуполь". Головним героєм став 16-річний голкіпер полтавського клубу, який вперше зіграв за головну команду, вийшовши на заміну на 118-й хвилині і виграв серію пенальті.