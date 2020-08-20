"Динамо" підписало футболіста збірної України

Нападаючий збірної України Артем Кравець підписав контракт з київським "Динамо", повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх". Угода розрахована на два роки з опцією продовження.

Артем Кравець – вихованець ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського, куди потрапив в 13 років.

Всього в чемпіонаті України за "Динамо" Кравець провів 65 матчів (забив 26 м'ячів), в Кубку України 11 матчів (3 м'ячі), в Суперкубку України 1 матч і в єврокубках 28 матчів (4 м'ячі). Всього – 105 ігор (33 м'ячі). Найбільш пам'ятним моментом в його "динамівськiй" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09.

Артем двічі ставав чемпіоном України (сезони 2008/09 і 2014/2015), володарем Кубка України (2014/2015) і володарем Суперкубка України (2007).

1 січня 2016 року у правах оренди перейшов в німецький "Штутгарт". Всього за "Штутгарт" провів 15 матчів (1 гол). Через півроку підписав орендну угоду з іспанською "Гранадою" (26 матчів, 5 м'ячів). У 2018 році Артем Кравець перейшов в турецький "Кайсеріспор", де був основним гравцем і за два сезони провів 53 матчі (16 м'ячів).

За національну збірну України Кравець зіграв 23 матчі, забив 8 м'ячів.

У липні Артем забив гол на останніх хвилинах матчу турецької Суперліги проти "Газіантепа" і врятував свою команду від поразки.

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