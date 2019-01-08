Динамо – Олімпіакос: названий фаворит 1/16 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" вважається фаворитом протистояння із грецьким "Олімпіакосом" у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Українська команда першу гру двоматчевої дуелі проведе на виїзді уже 14 лютого. А рівно за тиждень суперники зіграють на полі столичного НСК "Олімпійський".

Ставки на вихід "біло-синіх" до наступного кола змагань приймаються із коефіцієнтом 1,67. А аналогічний показник на успіх грецької команди досягає рівня 2,10.

"Динамо" в матчі з "Астаною" ФК "Динамо" Київ

Водночас букмекери поставили "Динамо" на 12-е місце у списку претендентів на перемогу в турнірі. Поставити на підсумковий тріумф "біло-синіх" можна з котируванням 67,00. "Олімпіакос" іде слідом, а його шанси на виграш трофея оцінюють коефіцієнтом 81,00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі суперники київського "Динамо" на першому тренувальному зборі-2019, який пройде з 11 по 26 січня в іспанській Марбел’ї.