'Динамо' оголосило про відставку Михайличенка: спортивні підсумки 20 липня

Київське "Динамо" оголосило про відставку тренерського штабу Олексія Михайличенка, а у мережі показали нові фото "Донбас-Арени".

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