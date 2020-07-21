"Динамо" оголосило про відставку Михайличенка: спортивні підсумки 20 липня
Київське "Динамо" оголосило про відставку тренерського штабу Олексія Михайличенка, а у мережі показали нові фото "Донбас-Арени".
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