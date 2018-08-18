"Динамо" обіграло лідера УПЛ

Київське "Динамо" в матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло лідера турнірної таблиці - ФК "Олександрію". Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 1:0.

У першому таймі абсолютною ініціативою володіли підопічні Хацкевича, які раз по раз створювали натиск на ворота Паньківа.

Організована і якісна оборона гостей витримувала до 68-ї хвилини, коли шикарний гол забив Циганков. Капітан киян "пострілом" з-за меж штрафного потрапив чітко в дев'ятку.

Ближче до кінцівці матчу "Олександрія" спробувала перевести гру на половину поля суперника, але "Динамо"продемонструвало хорошу фізичну готовність, моментально пресингуючи олександрійців.

Динамо - Олександрія 1:0



Гол: 1:0 - 67 Циганков.

Динамо - Бойко, Кадар, Шабанов, Піваріч, Кендзьора, Андрієвський (Русин, 66), Че-Че (Сидорчук, 82), Буяльський, Вербич, Морозюк (Циганков, 46), Бесєдін.

Олександрія - Паньків, Шендрик, Пашаєв, Бондаренко, Цуріков, Запорожан, Довгий (Ковалець, 65), Банада, Полярус (Пономар, 54), Задерака (Шастал, 79), Сітало.

Попередження: Бондаренко (15), Морозюк (42), Довгий (62), Піваріч (85).

Відзначимо, що раніше свою перемогу в 5-му турі здобув донецький "Шахтар". Гірники в гостях були сильнішими ФК "Львів" - 2:0.