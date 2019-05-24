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"Динамо" назвало ціну за свого лідера — ЗМІ

1.2тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" хоче виручити за свого капітана і гравця національної збірної Віктора Циганкова не менше 25-30 мільйонів євро.

Про це повідомило видання areanapoli.it після того, як столичний клуб відхилив пропозицію одного з грандів серії А — "Наполі". Італійці пропонували за талановитого українського футболіста 18 мільйонів євро, але отримали відмову.

Віктор Циганков у матчі проти "Наполі"

Віктор Циганков у матчі проти "Наполі"

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ЗМІ: Хацкевича в "Динамо" змінить іноземець

Скаути "Наполі" спостерігають за Віктором Циганковим уже декілька років, після матчу з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів. Видання зазначає, що італійський клуб погодив умови особистого контракту з гравцем, але з "Динамо" поки не може домовитися щодо ціни на футболіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив, що спортивний директор клубу Олексій Михайличенко претендує на пост головного тренера команди.

За словами боса "біло-синіх", він поки не вирішив щодо майбутнього нинішнього наставника Олександра Хацкевича.

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Теми
Чемпіонат ІталіїПрем'єр-ліга України
Особи
Віктор ЦиганковІгор Суркіс
Теги
ФК Динамо КиївФК Наполі
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